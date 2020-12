Alessandro Cattelan lascia X Factor (e Sky?) in lacrime (Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Cattelan lascia X Factor e probabilmente anche Sky Questa è la mia ultima puntata di X Factor. Silenzio. Mugugni. Alessandro Cattelan annuncia così, in diretta sorpresa il suo addio a X Factor che suona tanto come un addio a tutto il mondo Sky. Niente rumors, nessuna indiscrezione per una notizia che probabilmente era maturata ormai da tempo. Alessandro Cattelan lascia durante una finale diversa dal solito. Una finale mesta, di un’edizione forzatamente mesta causa pandemia ma che ha saputo rilanciare il programma, con un buon tavolo di giudici e la voglia di portare la musica al centro da protagonista. Come hanno dimostrato i Little Pieces of Marmelade ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 11 dicembre 2020)e probabilmente ancheQuesta è la mia ultima puntata di X. Silenzio. Mugugni.annuncia così, in diretta sorpresa il suo addio a Xche suona tanto come un addio a tutto il mondo. Niente rumors, nessuna indiscrezione per una notizia che probabilmente era maturata ormai da tempo.durante una finale diversa dal solito. Una finale mesta, di un’edizione forzatamente mesta causa pandemia ma che ha saputo rilanciare il programma, con un buon tavolo di giudici e la voglia di portare la musica al centro da protagonista. Come hanno dimostrato i Little Pieces of Marmelade ...

