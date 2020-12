Addio a Paolo Rossi | il saluto dei compagni

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Le sue braccia alzate sotto il cielo di Spagna sono ancora il simbolo di un’Italia bella e vincente. Quelle braccia sono di, eroe del Mondiale del 1982 scomparso nella notte di oggi all’età di 64 anni dopo una lunga malattia. Unstruggente, che addolora e coglie impreparati: “L’ho saputo cinque minuti fa, mi dispiace tantissimo – ha detto Dino Zoff a La Repubblica – Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno”. Continua Zoff: “Abbiamo sempre avuto un grande rapporto con, simpatico, intelligente. Era un po’ che non ci sentivamo, ci avevano detto qualcosa ma non pensavo fosse così grave. I rapporti con lui erano stupendi, era simpaticissimo. Intelligente, aveva tutto per stare bene. Qualcosa di difficile da capire”. Fulvio Collovati ha ricordato il compagno di Nazionale a Radio Anch’io: “Mi ...

A 64 anni se ne va Pablito, campione di Spagna '82. La sua cavalcata (e i suoi gol) gli valsero il Mondiale, la classifica marcatori e il Pallone d'oro. Era nato a Prato. Toscana in lutto ..."Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto". Questo l'addio a Paolo Rossi postato su Facebook dalla moglie Federica Cappelletti. La giornalista perugina è stata la s ...Addio Paolo Rossi, il saluto del suo amato Vicenza: "Non esistono parole per esprimere il dolore" "Non siamo da Champions? Lo dice il campo". Rivedi la critica di Handanovic dopo il flop Inter.Addio a Paolo Rossi, leggenda del Mondiale 82. Il calcio italiano e mondiale piange Paolo Rossi, l'eroe del Mondiale 1982.Pablito, nato a Prato, si è spento all'età di 64 anni stroncato da un tumore ai polmoni.