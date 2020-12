Accordo in Consiglio Europeo su bilancio e Recovery Fund (Di giovedì 10 dicembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – C’è l’Accordo sul Recovery Fund e il bilancio Ue in Consiglio Europeo. Lo annuncia su Twitter il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. Superato quindi il veto di Ungheria e Polonia. “Ora possiamo iniziare con l’implementazione delle politiche per ricostruire le nostre economie. Il pacchetto di misure porterà avanti la transizione verde e digitale”, scrive Michel.“L’Europa va avanti! Accordo in Consiglio UE sul prossimo bilancio Next Generation EU. 1,8 trilioni di euro per alimentare la nostra ripresa e costruire un’UE più resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla Presidenza tedesca del Consiglio Europeo”, commenta la presidente della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 dicembre 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – C’è l’sule ilUe in. Lo annuncia su Twitter il presidente delUe, Charles Michel. Superato quindi il veto di Ungheria e Polonia. “Ora possiamo iniziare con l’implementazione delle politiche per ricostruire le nostre economie. Il pacchetto di misure porterà avanti la transizione verde e digitale”, scrive Michel.“L’Europa va avanti!inUE sul prossimoNext Generation EU. 1,8 trilioni di euro per alimentare la nostra ripresa e costruire un’UE più resiliente, verde e digitale. Congratulazioni alla Presidenza tedesca del”, commenta la presidente della ...

GiuseppeConteIT : Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare l… - ItalyinEU : C'è l'accordo! ???? Il Consiglio europeo #EUCO ha trovato l'intesa per sbloccare il Quadro Finanziario Pluriennale… - carlaruocco1 : Mi trovo d'accordo con il presidente del Consiglio Giuseppe #Conte. È assolutamente necessario il ritorno alle lezi… - __Dissacrante__ : RT @GiuseppeConteIT: Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le i… - paolocristallo : RT @GiuseppeConteIT: Appena raggiunto in Consiglio europeo l’accordo definitivo su #NextGenerationEU. Questo significa poter sbloccare le i… -