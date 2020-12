Via libera dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sul Mes. M5S: “E’ un voto per cambiare l’Europa e non per attivare il Salva stati” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Via libera dell’Aula della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo. I voti a favore sono stati 314, i contrari 239, 9 gli astenuti. Nella seconda votazione, relativa alla sola lettera A del sesto capoverso, i voti favorevoli sono 300, 256 i voti contrari, 7 gli astenuti. Nella terza votazione (relativa alla parte sul Mes) i voti favorevoli sono 297, i contrari 256 e 7 gli astenuti. Infine, nell’ultima votazione i Sì sono 300, 255 i voti contrari e 8 gli astenuti. “E’ giusto dire in maniera chiara che questo non è un voto per attivare il Mes, questo non è un voto neanche per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Viadisulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in vista del prossimo Consiglio europeo. I voti a favore sono stati 314, i contrari 239, 9 gli astenuti. Nella seconda votazione, relativasola lettera A del sesto capoverso, i voti favorevoli sono 300, 256 i voti contrari, 7 gli astenuti. Nella terza votazione (relativaparte sul Mes) i voti favorevoli sono 297, i contrari 256 e 7 gli astenuti. Infine, nell’ultima votazione i Sì sono 300, 255 i voti contrari e 8 gli astenuti. “E’ giusto dire in maniera chiara che questo non è unperil Mes, questo non è unneanche per ...

