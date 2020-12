Una sensualissima Marcuzzi scherza | “Ho di nuovo perso le chiavi” Rudy Zerbi commenta | “Ti apro io”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sempre bellissima, Alessia, posta sul proprio profilo una foto artistica in cui viene ritratta di spalle in una decappottabile rossa. Decisamente sensuale, mette a corredo della foto una simpatica descrizione: “Hodile chiavi…” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA(@alessia) Pochi gli haters, molti invece i commenti anche discretamente simpatici a corredo della foto della conduttrice delle Iene (andata ieri in onda). Tra chi sottolinea quanto lasia particolarmente avvenente (è un tripudio ditori /trici che le danno della “faiga” o della “bona”), colpisce particolarmente il commento di ...