Tumore al seno, Città metropolitana Roma dona un camper attrezzato (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una nuova Unita' Mobile di prevenzione per la lotta contro il Tumore al seno è stata donata dalla Città metropolitana di Roma Capitale grazie a un accordo con la Fondazione Policlinico Gemelli: si amplia così il progetto "Carovana della Prevenzione", svolto da anni con la Komen Italia. fsc/com su Il Corriere della Città.

