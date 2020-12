Talent-Amici: Le lacrime di Arianna e le polemiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi 9 Dicembre è andata in onda la nuova puntata del Talent-Amici dopo lo stop di due giorni per i festeggiamenti dell’Immacolata. Sono andate avanti le ultime sfide relative alla puntata di sabato, Arianna è rimasta ancora in un fermo obbligato e Rudy Zerbi non è minimamente predisposto a lasciargli la maglia. Poi si è esibita Letizia e ci sono state alcune polemiche tra Arisa e Anna Pettinelli. Talent-Amici: cosa è successo nella puntata? La puntata del Talent-Amici comincia con Arianna o meglio si riparte da lei e dal giudizio duro di Rudy Zerbi che non gli ha ridato la maglia per la seconda volta. Maria fa un lungo percorso per spiegare ad Arianna che nessuno la vuole mandare via, E che soprattutto se vuole ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Oggi 9 Dicembre è andata in onda la nuova puntata deldopo lo stop di due giorni per i festeggiamenti dell’Immacolata. Sono andate avanti le ultime sfide relative alla puntata di sabato,è rimasta ancora in un fermo obbligato e Rudy Zerbi non è minimamente predisposto a lasciargli la maglia. Poi si è esibita Letizia e ci sono state alcunetra Arisa e Anna Pettinelli.: cosa è successo nella puntata? La puntata delcomincia cono meglio si riparte da lei e dal giudizio duro di Rudy Zerbi che non gli ha ridato la maglia per la seconda volta. Maria fa un lungo percorso per spiegare adche nessuno la vuole mandare via, E che soprattutto se vuole ...

