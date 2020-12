Sorpasso a destra: quando è vietato e in che casi si può fare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Chiunque sa che la regola generale dei sorpassi in strada prevede il Sorpasso a sinistra. È necessario insomma spostarsi sull’interno della strada ed effettuare con accortezza la manovra, velocemente ma con prudenza, ponendosi sulla sinistra del veicolo che ci precede. Qui di seguito vogliamo però capire se la legge talvolta ammette il Sorpasso a destra e, se sì, in quali circostanze. Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su come denunciare o segnalare un automobilista che ha violato il CdS, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Sorpasso a destra: il contesto di riferimento e l’art. 148 CdS Per chiarire se davvero il Sorpasso a destra è sempre vietato, ricordiamo prima l’art. 148 del Codice della Strada, intitolato ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Chiunque sa che la regola generale dei sorpassi in strada prevede ila sinistra. È necessario insomma spostarsi sull’interno della strada ed effettuare con accortezza la manovra, velocemente ma con prudenza, ponendosi sulla sinistra del veicolo che ci precede. Qui di seguito vogliamo però capire se la legge talvolta ammette ile, se sì, in quali circostanze. Vediamolo. Se ti interessa saperne di più su come denunciare o segnalare un automobilista che ha violato il CdS, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: il contesto di riferimento e l’art. 148 CdS Per chiarire se davvero ilè sempre, ricordiamo prima l’art. 148 del Codice della Strada, intitolato ...

