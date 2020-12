Royal tour: Kate e William arrivano a Windsor (accolti dalla regina) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Ben fatto». Chissà se l’ha pensato davvero la regina Elisabetta II quando il nipote William e la moglie Kate sono arrivati a Windsor, nel tardo pomeriggio di martedì 8 dicembre, alla fine del loro primo royal tour post lockdown, un viaggio di 48 ore tra Inghilterra, Galles e Scozia per ringraziare di persona tutti quelli che si sono impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Ben fatto». Chissà se l’ha pensato davvero la regina Elisabetta II quando il nipote William e la moglie Kate sono arrivati a Windsor, nel tardo pomeriggio di martedì 8 dicembre, alla fine del loro primo royal tour post lockdown, un viaggio di 48 ore tra Inghilterra, Galles e Scozia per ringraziare di persona tutti quelli che si sono impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus.

