Recovery Fund, Rosato (Italia Viva) a Conte: “Non si può decidere in tre o quattro chiusi in uno stanzino e commissariare i ministri” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Serve rispetto per quest’aula, è inutile dire le cose con i giornali e le interviste e non qui. Una leadership non è la fortunata coincidenza di trovarsi al momento giusto al posto giusto, ma saper mettere insieme cose, persone, idee, tenere insieme maggioranza e opposizione”. Lo ha detto Ettore Rosato, in Aula alla Camera, rivolgendosi al premier Conte. “Non ci si può chiudere in uno stanzino e decidere in tre o quattro. Non esiste. Come non esiste che si commissarino ministri e Pubblica amministrazione. E’ la fatica della democrazia, che noi dobbiamo fare -ha aggiunto il presidente di Italia Viva-. Questo governo deve fare la sua parte con senso di responsabilità e sapendo che i poteri straordinari affidati in tempo straordinario vanno utilizzati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Serve rispetto per quest’aula, è inutile dire le cose con i giornali e le interviste e non qui. Una leadership non è la fortunata coincidenza di trovarsi al momento giusto al posto giusto, ma saper mettere insieme cose, persone, idee, tenere insieme maggioranza e opposizione”. Lo ha detto Ettore, in Aula alla Camera, rivolgendosi al premierci si può chiudere in unoin tre o. Non esiste. Come non esiste che si commissarino ministri e Pubblica amministrazione. E’ la fatica della democrazia, che noi dobbiamo fare -ha aggiunto il presidente di-. Questo governo deve fare la sua parte con senso di responsabilità e sapendo che i poteri straordinari affidati in tempo straordinario vanno utilizzati ...

