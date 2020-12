Nikita Mazepin, il futuro pilota di Formula 1 posta una stories in cui palpeggia una ragazza. La petizione dei tifosi per cacciarlo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nikita Mazepin sarà il futuro compagno di Mick Schumacher nella scuderia Haas per la stagione 2021. Molti tifosi però ora chiedono al team e alla Fia, la Federazione internazionale, di non permettere al giovane russo di correre in Formula 1 la prossima stagione. Su Twitter è partito l’hashtag #WeSayNoToMazepin e sulla piattaforma Change.org è stata lanciata una petizione. Il motivo è una stories postata su Instagram (e subito rimossa) in cui Mazepin riprende con il cellulare mentre è in macchina e palpeggia con la mano il seno di una ragazza, Alma del Caribe. Nel video si vede che la ragazza cerca di spostare la mano e poi replica con il dito medio. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020)sarà ilcompagno di Mick Schumacher nella scuderia Haas per la stagione 2021. Moltiperò ora chiedono al team e alla Fia, la Federazione internazionale, di non permettere al giovane russo di correre in1 la prossima stagione. Su Twitter è partito l’hashtag #WeSayNoToe sulla piattaforma Change.org è stata lanciata una. Il motivo è unata su Instagram (e subito rimossa) in cuiriprende con il cellulare mentre è in macchina econ la mano il seno di una, Alma del Caribe. Nel video si vede che lacerca di sre la mano e poi replica con il dito medio. La ...

fattoquotidiano : Nikita Mazepin, il futuro pilota di Formula 1 posta una stories in cui palpeggia una ragazza. La petizione dei tifo… - Noovyis : (Nikita Mazepin, il futuro pilota di Formula 1 posta una stories in cui palpeggia una ragazza. La petizione dei tif… - tomIinsonIeeds : RT @giusy98_juvee: Signori e signori ecco a voi Nikita Mazepin: - GiusyPet : RT @giusy98_juvee: Signori e signori ecco a voi Nikita Mazepin: - machepalleee : @nikita_mazepin MA PER FAVOREEEEEEEEE -