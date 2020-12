Napoli, nessun premio in caso di vittoria dell’Europa League (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Napoli non ha previsto alcun premio economico in caso di vittoria dell’Europa League puntando tutto sulla qualificazione in Champions League Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli non ha previsto alcun premio economico in caso di vittoria dell’Europa League. Una decisione che non punta a sminuire l’impegno in campo europeo quanto a stimolare giocatori e allenatore a centrare il vero obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilnon ha previsto alcuneconomico indipuntando tutto sulla qualificazione in ChampionsSecondo quanto riportato da Il Mattino, ilnon ha previsto alcuneconomico indi. Una decisione che non punta a sminuire l’impegno in campo europeo quanto a stimolare giocatori e allenatore a centrare il vero obiettivo stagionale: la qualificazione in Champions. Leggi su Calcionews24.com

SiamoPartenopei : Napoli, ADL ha deciso: nessun premio vittoria per l'Europa League. Gli azzurri hanno un altro obiettivo - cn1926it : #EuropaLeague, per gli azzurri nessun premio vittoria in coppa: il motivo - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Il Mattino – Nessun premio vittoria in casa Napoli per l’Eu… - titty_napoli : RT @tackleduro: Oggi nessun indagato dalla guardia di finanza o squalificato per insulti all’arbitro? A Torin è nu juorn bbuone https://t.… - napoligol2014 : NAPOLI-REAL SOCIEDAD, fischia l'israeliano Grinfeld. Nessun precedente con gli azzurri -