Mes: Conte, 'grazie a Italia migliorata riforma, superare austerity' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Sta cambiando la fisionomia dell'Unione europea, siamo determinati affinchè la nuova Europa superi l'approccio angusto dell'austerità". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo.

borghi_claudio : Notare, pure Renzi con lo zero % riesce a tenere il punto contro le cretinate eversive di conte. Il M5S con il 34%… - Rinaldi_euro : Qualcuno può spiegare riguardo al #MES sia a #Conte che ai grillini la differenza fra “logica del pacchetto” e “logica del pacco”? - ManlioDS : Il dibattito attorno al voto di mercoledì è surreale. L’ho detto e lo ripeto, non si voterà per l’attivazione del… - EliElielba : RT @NicolaPorro: Difficile che oggi Conte cada sul #Mes. Ma #ItaliaViva lo incalza sulla task force per il Recovery fund. Il premier rischi… - MT_Meli_ : Quindi Conte ha citato/parafrasato Crimi? Crimi vuole approvare la riforma del MES per azzerarlo, mentre Conte vuol… -