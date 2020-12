L’Alligatore: cosa è successo nella seconda puntata (Di mercoledì 9 dicembre 2020) , riassunto cosa è successo nella seconda puntata de L’Alligatore, la serie tv di Rai 2 andata in onda la scorsa settimana (mercoledì 2 dicembre)? Si tratta della popolare serie diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto. Di seguito tutte le informazioni. nella seconda puntata, un giovane è stato fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia con addosso della droga. Il ragazzo ha confessato di doverla consegnare alla pensione Zodiaco, così i poliziotti si recano sul luogo dell’incontro e arrestano Nazzareno Corradi con accusa di traffico internazionale di stupefacenti. L’avvocato Bonotto allora contatta L’Alligatore per scagionare il suo cliente, poiché lo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) , riassuntode, la serie tv di Rai 2 andata in onda la scorsa settimana (mercoledì 2 dicembre)? Si tratta della popolare serie diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi, tratta dai romanzi best seller di Massimo Carlotto. Di seguito tutte le informazioni., un giovane è stato fermato dalla polizia all’aeroporto di Venezia con addosso della droga. Il ragazzo ha confessato di doverla consegnare alla pensione Zodiaco, così i poliziotti si recano sul luogo dell’incontro e arrestano Nazzareno Corradi con accusa di traffico internazionale di stupefacenti. L’avvocato Bonotto allora contattaper scagionare il suo cliente, poiché lo ...

