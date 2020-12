Klopp schiera i titolari in Champions | i tifosi insorgono | “Jurgen | sei impazzito?”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Liverpool non fa sconti nemmeno a qualificazione acquisita. Nonostante il pass per gli ottavi sia già sicuro, i Reds non sembrano proprio intenzionati a mollare la presa, decisi a infilare la quinta vittoria in sei partite nel girone, con la sola macchia della sconfitta interna contro l'Atalanta. Jurgenvuole tenere alta la guardia e ha deciso di inserire giocatori importanti nella sua formazione. Ci sono Mohamed Salah e Diogo Jota e Fabinho. La sua decisione ha già fatto scalpore.caption id="attachment 1055407" align="alignnone" width="1754" Salah (getty images)/captionPROTESTAInfatti idel Liverpool sui social sono insorti contro il proprio allenatore. La colpa del tecnico tedesco ai loro occhi sarebbe quella di non aver pensato a un turnover ragionato, salvaguardando da eventuali infortuni i suoi giocatori più importanti in vista dei ...