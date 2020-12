Industria delle macchine grafiche e cartotecniche: grazie al packaging dati del 2020 migliori del previsto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) grazie al packaging l’Industria delle macchine grafiche e cartotecniche contiene i danni della crisi da coronavirus. L’attività sviluppata al servizio della collettività durante la pandemia e i periodi più difficili di lockdown, che hanno determinato incremento nei consumi beni di prima necessità, farmaci e carte sanitarie, ha permesso anche ai settori a monte, come la fornitura di tecnologie e assistenza per produzione e stampa di imballi, di contenere il passivo. I dati preconsuntivi 2020 elaborati dall’Ufficio Studi Acimga (l’Associazione confIndustriale di settore) indicano per le macchine per la stampa, la cartotecnica ed il converting un fatturato a chiusura d’anno di 2,36 miliardi, in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020)all’contiene i danni della crisi da coronavirus. L’attività sviluppata al servizio della collettività durante la pandemia e i periodi più difficili di lockdown, che hanno determinato incremento nei consumi beni di prima necessità, farmaci e carte sanitarie, ha permesso anche ai settori a monte, come la fornitura di tecnologie e assistenza per produzione e stampa di imballi, di contenere il passivo. Ipreconsuntivielaborati dall’Ufficio Studi Acimga (l’Associazione confle di settore) indicano per leper la stampa, la cartotecnica ed il converting un fatturato a chiusura d’anno di 2,36 miliardi, in ...

