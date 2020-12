Incidente tra 3 auto a Prati, una si schianta sul semaforo: ferita una donna (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Brutto Incidente in via Cipro, nel quartiere Prati a Roma. Tre auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Marcantonio Bragadin. Una di queste, una Fiat 500, dopo lo scontro è finita per schiantarsi contro il semaforo. Le altre due auto, una Toyota Aygo e una Nissan Micra, sono rimaste al centro della carreggiata, bloccando la circolazione. Le cause che hanno portato allo scontro non sono ancora chiare. Nell’Incidente una donna di 85enne, che era alla guida della Nissan Micra, è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata presso l’Ospedale San Giovanni in codice azzurro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma per i rilievi del caso. Foto da Facebook di Mariella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bruttoin via Cipro, nel quartierea Roma. Tresi sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Marcantonio Bragadin. Una di queste, una Fiat 500, dopo lo scontro è finita perrsi contro il. Le altre due, una Toyota Aygo e una Nissan Micra, sono rimaste al centro della carreggiata, bloccando la circolazione. Le cause che hanno portato allo scontro non sono ancora chiare. Nell’unadi 85enne, che era alla guida della Nissan Micra, è rimasta lievementeed è stata trasportata presso l’Ospedale San Giovanni in codice azzurro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma per i rilievi del caso. Foto da Facebook di Mariella ...

