Il Cashback traina l’app IO | quasi 8 milioni di download

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Sono 7.909.026 gli italiani che hanno scaricatoIO alla mattina del 9 dicembre, secondo i dati comunicati dalla stessa applicazione. Come prevedibile, in concomitanza con l’avvio del programma, ieri c’è stato record dida quadoè stata lanciata: ben 869.963, che vanno sommati agli oltre 1,5registrati nella settimana dell’1-5 dicembre. Durante tutta la giornata di ieri, così come era avvenuto anche il giorno prima, gli utenti hanno segnalato rallentamenti e disservizi. In particolare, per molti è stato impossibile inserire i dati di carte di credito e debito nella sezione Portafoglio, fondamentale per ottenere i rimborsi del 10% sugli acquisti. Per questo motivo, il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto in Procura per interruzione di ...