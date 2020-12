Hakimi, doppietta con il Bologna e svolta a destra per l’Inter (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una doppietta decisiva contro il Bologna, una doppia grande soddisfazione dopo un periodo poco brillante e in cui erano arrivate le prime critiche.Achraf Hakimi ha mostrato a tutti, e al suo tecnico Conte in primis, di che pasta è fatto. È lui il primo nerazzurro a vincere il premio di MVP nella stagione 2020/21.Le statistiche di StatsPerform certificano la prova monstre del laterale marocchino, apparso a tratti incontenibile. Un doppio 97% in efficienza tecnica e fisica gli ha permesso di sviluppare una prestazione in linea con i Top Player europei. Da sottolineare la grande prestazione anche dal punto di vista quantitativo, visto che in 70 minuti ha percorso ben tre chilometri ad alta intensità ed addirittura quasi 600 metri oltre la soglia di sprint (25 km/h). Un razzo travestito di nerazzurro.Achraf Hakimi ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unadecisiva contro il, una doppia grande soddisfazione dopo un periodo poco brillante e in cui erano arrivate le prime critiche.Achrafha mostrato a tutti, e al suo tecnico Conte in primis, di che pasta è fatto. È lui il primo nerazzurro a vincere il premio di MVP nella stagione 2020/21.Le statistiche di StatsPerform certificano la prova monstre del laterale marocchino, apparso a tratti incontenibile. Un doppio 97% in efficienza tecnica e fisica gli ha permesso di sviluppare una prestazione in linea con i Top Player europei. Da sottolineare la grande prestazione anche dal punto di vista quantitativo, visto che in 70 minuti ha percorso ben tre chilometri ad alta intensità ed addirittura quasi 600 metri oltre la soglia di sprint (25 km/h). Un razzo travestito di nerazzurro.Achrafha ...

Una doppietta decisiva contro il Bologna, una doppia grande soddisfazione dopo un periodo poco brillante e in cui erano arrivate le prime critiche. Achraf Hakimi ha mostrato a tutti, e al suo tecnico ...