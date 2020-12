Guenda Goria lascia basita Barbara: “Ses*o con Telemaco? Nell’ascensore di Live Non è la D’Urso…” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Guenda Goria ospite s Pomeriggio Cinque Come ogni lunedì, Barbara D’Urso nella seconda parte di Pomeriggio Cinque si occupa del Grande Fratello Vip 5 che si prolungherà fino a metà febbraio 2021. E proprio nello spazio dedicato al talk, la padrona di casa del rotocalco pomeridiano di Canale 5 ha parlato di coppie e tradimenti. Tra gli ospiti in studio era presente anche Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e reduce della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E proprio quest’ultima è stata stata protagonista di un faccia a faccia con l’uomo che ama. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel format domenicale della rete ammiraglia Mediaset all’ex gieffina. Guenda fa intendere di essersi baciata Nell’ascensore di ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ospite s Pomeriggio Cinque Come ogni lunedì,D’Urso nella seconda parte di Pomeriggio Cinque si occupa del Grande Fratello Vip 5 che si prolungherà fino a metà febbraio 2021. E proprio nello spazio dedicato al talk, la padrona di casa del rotocalco pomeridiano di Canale 5 ha parlato di coppie e tradimenti. Tra gli ospiti in studio era presente anche, figlia di Maria Teresa Ruta e reduce della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. E proprio quest’ultima è stata stata protagonista di un faccia a faccia con l’uomo che ama. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nel format domenicale della rete ammiraglia Mediaset all’ex gieffina.fa intendere di essersi baciatadi ...

