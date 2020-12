GameStop tra continue perdite in un anno ha chiuso 462 negozi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo diversi trimestri con continui crolli delle vendite sia a causa del COVID-19 che della mancanza di scorte della nuova generazione di console, GameStop ha finalmente raggiunto l'ultimo trimestre in cui deve affrontare di nuovo problemi. Per il terzo trimestre terminato il 31 ottobre, GameStop ha registrato un fatturato netto di $ 1 miliardo, in calo del 30% su base annua e una perdita netta di $ 19 milioni, rispetto a una perdita netta di $ 83 milioni per lo stesso trimestre dello scorso anno. Il motivo di queste perdite è da associare appunto alla disponibilità limitata dell'hardware e degli accessori next-gen. Non solo: anche i rinvii di diversi giochi è una delle cause. Fortunatamente non tutto è perduto: GameStop rileva alcuni aspetti positivi nei suoi libri contabili. Le sue vendite e-commerce ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo diversi trimestri con continui crolli delle vendite sia a causa del COVID-19 che della mancanza di scorte della nuova generazione di console,ha finalmente raggiunto l'ultimo trimestre in cui deve affrontare di nuovo problemi. Per il terzo trimestre terminato il 31 ottobre,ha registrato un fatturato netto di $ 1 miliardo, in calo del 30% su base annua e una perdita netta di $ 19 milioni, rispetto a una perdita netta di $ 83 milioni per lo stesso trimestre dello scorso. Il motivo di questeè da associare appunto alla disponibilità limitata dell'hardware e degli accessori next-gen. Non solo: anche i rinvii di diversi giochi è una delle cause. Fortunatamente non tutto è perduto:rileva alcuni aspetti positivi nei suoi libri contabili. Le sue vendite e-commerce ...

Eurogamer_it : #GameStop tra continue perdite: in un anno ha chiuso 462 negozi. - mikele1388 : @GameStopItalia Gamestop possiamo sapere qualcosa sui d3 di ps5 o dobbiamo andare in negozio a fari buddellu? Ave… - paperonzolo : @klavierundflote In Italia non l'ho mai vista, qui l'ho presa tra hot topic (si mi manca il 2010 da cosa l'hai capito) e gamestop -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop tra GameStop: nuove offerte ogni giorno aspettando Natale Tom's Hardware Italia GameStop tra continue perdite in un anno ha chiuso 462 negozi

Le continue perdite di ricavi di GameStop ci pone di fronte all'inevitabile chiusura di negozi: solo quest'anno sono stati 462.

Ancora record a Wall Street

La Borsa di New York ha aperto la seduta in rialzo, spinta ancora dalle buone notizie sul fronte dei vaccini contro il Covid-19. Il Dow Jones guadagna lo 0,3%, l’S&P 500 lo 0,25% ed il Nasdaq Composit ...

Le continue perdite di ricavi di GameStop ci pone di fronte all'inevitabile chiusura di negozi: solo quest'anno sono stati 462.La Borsa di New York ha aperto la seduta in rialzo, spinta ancora dalle buone notizie sul fronte dei vaccini contro il Covid-19. Il Dow Jones guadagna lo 0,3%, l’S&P 500 lo 0,25% ed il Nasdaq Composit ...