Emissioni CO2 | 10% più ricco d' Europa inquina quanto metà più povera

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Il 10% più ricco dei cittadini europei è responsabile da solo di oltre un quarto (il 27%) delle Emissioni totali dell'Ue, la stessa quantità della metà più povera della popolazione europea. Non solo: la riduzione delle Emissioni di CO2 in atmosfera a livello europeo ad oggi è operata solo dai cittadini che hanno un reddito medio o basso, al contrario le Emissioni di cui è responsabile il 10% più ricco della popolazione europea sono aumentate dal 1990. È l'allarme lanciato da Oxfam, con un nuovo rapporto pubblicato oggi, alla vigilia del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. Un summit che dovrà definire gli obiettivi di riduzione delle Emissioni Ue entro il 2030, cruciali per favorire una ripresa economica rapida, equa e ...

(AGR) Da adesso e per tutto il 2021 comincia un anno cruciale per la lotta alla crisi climatica, con grandi appuntamenti in Italia (COP [...] ...

Unep: la pandemia non ha fermato il riscaldamento globale, serve una 'ripresa green'

Secondo il Programma ambientale delle Nazioni Unite, con una ripresa verde si potrebbero ridurre fino al 25% le emissioni di gas serra e avvicinare il mondo al raggiungimento degli obiettivi dell'acco ...

