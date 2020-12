Dpcm Natale | spostamenti tra Comuni | ecco chi può muoversi

Leggi su ck12

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il governo ha confermato che non è prevista alcuna modifica aldel 3 dicembre per consentire glitra: vediamo chi potràe perché. Emanuele Cremaschi/Getty ImagesIlal tempo del coronavirus incombe e gli italiani si preparano a festeggiarlo secondo le regole imposte dal governo con l’ultimo, entrato in vigore venerdì 4 dicembre. Tra le restrizioni che più hanno fatto discutere vi sono quelle relative ai viaggi: il giorno die di Santo Stefano non solo saranno vietati glitra Regioni, ma anche quelli tra. La misura ha creato un forte dibattito tra il governo e le Regioni, che vorrebbero tutelare soprattutto i piccoli ...