Detto Fatto, Bianca Guaccero chiede scusa quasi in lacrime: «È stato un periodo molto difficile» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo la tempesta abbattutasi sul programma pomeridiano di Rai 2 per via di un discutibile tutorial su come fare la spesa su un tacco 12, Detto Fatto oggi, 9 Dicembre 2020, è tornato a far compagnia al pubblico da casa dopo ben 15 giorni di stop. La bufera mediatica scatenata dal particolare tutorial ha portato diversi cambiamenti dietro le quinte del programma. Alla sua guida però come sempre Bianca Guaccero. La showgirl, appena entrata in studio, ha deciso di scusarsi con tutte le donne per il tutorial. Un lungo discorso pronunciato quasi tra le lacrime. Una volta superata la forte emozione, Bianca Guaccero ha dato il via alla nuova puntata di Detto Fatto, divertendo come sempre i suoi ...

