Conte alla maggioranza: "Serve coesione per battersi in Ue" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sulla riforma del Mes "resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica" del trattato. Ma "per cambiare l'Ue è decisivo ben altro percorso. L'Italia si farà promotrice di una proposta innovatrice per integrare il nuovo Mes nell'intera architettura europea. Il modello a cui ispirarsi lo abbiamo già adottato, è il Next Geeneration Eu". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue del 10-11 dicembre. Il premier ha quindi auspicato "coesione nella maggioranza" per battersi in Ue. "Il tavolo del confronto con le opposizioni rimane sempre aperto ma il governo ha bisogno anche della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa e continuare a fare il suo lavoro.

