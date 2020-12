Conferenza pre Napoli-Real Sociedad: le parole di Gattuso (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Napoli ospiterà la Real Sociedad in occasione della sesta giornata della UEFA Europa League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:55 nel rinominato stadio Diego Armando Maradona. Sarà una partita cruciale per il futuro europeo del Napoli, a cui basta un punto per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Conferenza pre Napoli-Real Sociedad: rinnovo in arrivo? Gennaro Gattuso ha parlato della partita di domani sera, nella consueta Conferenza pre Napoli-Real Sociedad. Queste le parole del tecnico calabrese: “Se mi aspettavo di arrivare all’ultima giornata senza qualificazione? Me l’aspettavo, dal primo giorno. L’ho pensato non ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilospiterà lain occasione della sesta giornata della UEFA Europa League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:55 nel rinominato stadio Diego Armando Maradona. Sarà una partita cruciale per il futuro europeo del, a cui basta un punto per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League.pre: rinnovo in arrivo? Gennaroha parlato della partita di domani sera, nella consuetapre. Queste ledel tecnico calabrese: “Se mi aspettavo di arrivare all’ultima giornata senza qualificazione? Me l’aspettavo, dal primo giorno. L’ho pensato non ...

