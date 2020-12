Cast e personaggi di Vikings 6 su Rai4, la prima parte dell’ultima stagione dal 9 dicembre (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il gran giorno è finalmente arrivato: debutta Vikings 6 su Rai4, la prima parte della stagione conclusiva di una delle serie più amate degli ultimi anni. La saga dei vichinghi inizia il suo lungo addio da stasera, mercoledì 9 dicembre. In questa sesta stagione, Bjorn, come nuovo leader di Kattegat, lotta per mantenere vivo il nome di suo padre. il suo trono è però insidiato dal neo eletto Re di Norvegia Harald, che lo vuole morto. La fuga di Bjorn verso la sua terra lo metterà di fronte a una verità terrificante. Le altre vicende coinvolgono Ivar il Senz’ossa che si imbarca in un viaggio attraverso la Via della seta, dove si trova ad affrontare il principe, un sovrano russo spietato e imprevedibile, che lo sconvolge con le sue azioni spietate. Lagertha vuole vivere ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il gran giorno è finalmente arrivato: debutta6 su, ladellaconclusiva di una delle serie più amate degli ultimi anni. La saga dei vichinghi inizia il suo lungo addio da stasera, mercoledì 9. In questa sesta, Bjorn, come nuovo leader di Kattegat, lotta per mantenere vivo il nome di suo padre. il suo trono è però insidiato dal neo eletto Re di Norvegia Harald, che lo vuole morto. La fuga di Bjorn verso la sua terra lo metterà di fronte a una verità terrificante. Le altre vicende coinvolgono Ivar il Senz’ossa che si imbarca in un viaggio attraverso la Via della seta, dove si trova ad affrontare il principe, un sovrano russo spietato e imprevedibile, che lo sconvolge con le sue azioni spietate. Lagertha vuole vivere ...

