Calabria | Gino Strada | “Allestito un secondo reparto Covid a Crotone | ora rinforziamo le Usca”

"A Crotone abbiamo cercato di rinforzare la situazione allestendo un secondo reparto Covid di 31 letti, oltre a quello che è stato in funzione in questi mesi. Ci stiamo poi occupando di rafforzare il sistema di sorveglianza sul territorio, di tracciare i contagi, di fare i tamponi ai positivi e ai contatti stretti. Non è un intervento enorme ma un piccolo aiuto che abbiamo deciso di dare rispondendo a una sollecitazione che ci è venuta dal governo". Lo ha detto Gino Strada, fondatore di Emergency, in collegamento con Sky Tg24.

