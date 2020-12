Bianca Guaccero torna in tv e chiede scusa per il tutorial sessista di Detto Fatto | VIDEO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Detto Fatto torna su Rai 2, le scuse pubbliche di Bianca Guaccero Detto Fatto torna nel primo pomeriggio di Rai 2 a partire da oggi, mercoledì 9 dicembre, dopo la tempesta abbattutasi sul programma per via di un discutibile tutorial su come fare la spesa su tacco 12. La Rai aveva sospeso la messa in onda, ma la punizione non è durata a lungo e di Fatto Bianca Guaccero è tornata sui piccoli schermi iniziando col chiedere scusa. “Questo è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta la mia squadra l’abbiamo vissuta come una grande opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre Fatto, da oggi lo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 9 dicembre 2020)su Rai 2, le scuse pubbliche dinel primo pomeriggio di Rai 2 a partire da oggi, mercoledì 9 dicembre, dopo la tempesta abbattutasi sul programma per via di un discutibilesu come fare la spesa su tacco 12. La Rai aveva sospeso la messa in onda, ma la punizione non è durata a lungo e dita sui piccoli schermi iniziando colre. “Questo è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta la mia squadra l’abbiamo vissuta come una grande opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre, da oggi lo ...

