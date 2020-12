Bassetti, Natale sarà particolare ma non più triste (Di mercoledì 9 dicembre 2020) PERUGIA, 09 DIC - Il prossimo sarà "un Natale molto particolare, ma non più triste": così il cardinale Gualtiero Bassetti in un messaggio alla comunità diocesana. Per il presidente della Cei e ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) PERUGIA, 09 DIC - Il prossimo"unmolto, ma non più": così il cardinale Gualtieroin un messaggio alla comunità diocesana. Per il presidente della Cei e ...

matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Spero che le misure del governo sul Natale si possano rivedere perché non hanno un fondamento sci… - matteosalvinimi : ?? PROF. BASSETTI: 'IL PROBLEMA NON È MUOVERSI DA UN COMUNE ALL'ALTRO, MANCA BUONSENSO. IO PASSERÒ IL NATALE IN FAMI… - LegaSalvini : BASSETTI: 'IL NATALE SENZA FAMIGLIA NON È NATALE' - Adnkronos : Covid, Bassetti: 'Terza ondata probabile, a Natale attenzione' - LaNotiziaQuoti : Il prossimo sarà 'un Natale molto particolare, ma non più triste': così il cardinale Gualtiero Bassetti in un messa… -