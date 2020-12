Ajax-Atalanta, dove vederla. Un punto per ripartire (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Spogliatoio turbolento e pace armata per la Dea, ma la qualificazione è a un passo Ajax-Atalanta, dove vederla Ajax-Atalanta, dove vederla Ajax-Atalanta, dove vederla – La Dea è ancora a un passo tra le grandi d’Europa, accedendo per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale di Champions League. Basta solo un punto contro il terribile e giovane Ajax di Ten Hag all’Amsterdam Arena. Arbitrerà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande (diretta tv dalle 18:55 su Sky Sport Arena, canale 204, e Sky Sport HD, canale 253). Eppure, la vigilia dei bergamaschi non è stata ideale, rispettivamente a un impegno decisivo come il sesto e ultimo ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Spogliatoio turbolento e pace armata per la Dea, ma la qualificazione è a un passo– La Dea è ancora a un passo tra le grandi d’Europa, accedendo per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale di Champions League. Basta solo uncontro il terribile e giovanedi Ten Hag all’Amsterdam Arena. Arbitrerà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande (diretta tv dalle 18:55 su Sky Sport Arena, canale 204, e Sky Sport HD, canale 253). Eppure, la vigilia dei bergamaschi non è stata ideale, rispettivamente a un impegno decisivo come il sesto e ultimo ...

