WandaVision | i nuovi poster mostrano i protagonisti in versione sitcom

(Di martedì 8 dicembre 2020) Idicondivisi online da Marvel Studiosalcuni dei momenti della serie in arrivo a gennaio su Disney+.arriverà su Disney+ il 15 gennaio e icondivisi online sul profilo Twitter dei Marvel Studiosin alcuni dei momenti della serie ispirate alledella storia della televisione. Le immagini promozionali dello show ritraggono così Wanda Maximoff e Visione in situazioni e con look molto differenti, ricordando l'originale struttura narrativa che sarà alla base del progetto.ha comePaul Bettany e Elizabeth Olsen nei ruoli di Visione e Scarlet Witch, due esseri dotati di ...

Think_movies : “WandaVision”: la Marvel rilascia 5 Nuovi Poster della serie dal 15 gennaio su Disney+ - IGNitalia : Disney e Marvel Studios condividono nuovi poster per prepararci al debutto di #WandaVision, la serie TV che darà il… - RedCapes_it : WandaVision – Due nuovi poster confermano le diverse timeline della serie - UniMoviesBlog : La realtà si sfalda nei nuovi poster di #WandaVision -

Marvel ha rilasciato un nuovo poster di WandaVision, serie originale Disney+ in arrivo sulla piattaforma il 15 gennaio 2021.L'account Twitter di Marvel ha rilasciato alcuni artwork della serie Disney the Falcon and the Winter Soldier, in arrivo il prossimo anno.