Velocità, dribbling e memoria: così l’Ajax alleva i suoi talenti (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo anni difficili, l'Ajax è tornata a occupare una posizione di rilievo in Champions League. Merito della semifinale di Champions conquistata due stagioni fa, ma anche di un progetto davvero ben oliato con i giovani. Come fanno gli olandesi a far rendere così bene i propri gioielli? Una delle risposte sta anche negli allenamenti a dir poco originali, volti a coordinare Velocità, dribbling e memoria. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo anni difficili, l'Ajax è tornata a occupare una posizione di rilievo in Champions League. Merito della semifinale di Champions conquistata due stagioni fa, ma anche di un progetto davvero ben oliato con i giovani. Come fanno gli olandesi a far renderebene i propri gioielli? Una delle risposte sta anche negli allenamenti a dir poco originali, volti a coordinare. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Velocità, dribbling e memoria: così l'Ajax alleva i suoi talenti - - Mixangelo13 : Fine 1t. Lenti, nulli, imprecisi. Mai un dribbling, una giocata in velocità. Ribery malinconico, callejon il nulla. #FiorentinaGenoa - FpizzutiPizzuti : @FrancisJUnder12 Sto ancora aspettando di rivedere un altro giocatore con il suo dribbling secco e la sua velocità.… - Davidinho8INTER : Il Dribbling di Candreva non è così elevato da poterlo far giocare a sinistra, anche a destra saltava gli avversari… - BILI86563174 : @totofaz @cippiriddu Ah stai facendo un discorso generale nel contesto delle due fasi. Se vogliamo perseguire l'id… -

Ultime Notizie dalla rete : Velocità dribbling Nuovo Vocabolario del Virus: "Ripartenza". Brera, Simone Weil... Pangea.news