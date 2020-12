Tumore del polmone: lorlatinib allunga la vita (Di martedì 8 dicembre 2020) Tumore del polmone: secondo nuovi dati lorlatinib in prima linea raddoppia la sopravvivenza senza progressione negli ALK-positivi Il trattamento precoce con lorlatinib, un inibitore della linfoma chinasi anaplastica (ALK) di terza generazione sviluppato da Pfizer, ha portato a un miglioramento della sopravvivenza libera da progressione (PFS) nei pazienti affetti da cancro polmonare non a piccole… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 8 dicembre 2020)del: secondo nuovi datiin prima linea raddoppia la sopravvivenza senza progressione negli ALK-positivi Il trattamento precoce con, un inibitore della linfoma chinasi anaplastica (ALK) di terza generazione sviluppato da Pfizer, ha portato a un miglioramento della sopravvivenza libera da progressione (PFS) nei pazienti affetti da cancro polmonare non a piccole… L'articolo Corriere Nazionale.

