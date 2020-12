Tragedia in Puglia, neonato di 5 mesi muore nella sua culla, disperati i genitori (Di martedì 8 dicembre 2020) All’alba di oggi nella città di Casarano a pochi chilometri da Lecce si è consumata un’immane Tragedia. Un neonato di 5 mesi è morto nella sua culla. I genitori hanno provato di tutto per rianimarlo. Il piccolo è stato soccorso dagli operatori del 118 e subito trasportato al più vicino ospedale dove i medici hanno potuto solo constatate la morte del piccolo. Il corpo del piccolo sarà sottoposto ad autopsia nel tentativo di comprendere le cause della morte. Leggi su baritalianews (Di martedì 8 dicembre 2020) All’alba di oggicittà di Casarano a pochi chilometri da Lecce si è consumata un’immane. Undi 5è mortosua. Ihanno provato di tutto per rianimarlo. Il piccolo è stato soccorso dagli operatori del 118 e subito trasportato al più vicino ospedale dove i medici hanno potuto solo constatate la morte del piccolo. Il corpo del piccolo sarà sottoposto ad autopsia nel tentativo di comprendere le cause della morte.

All’alba di oggi nella città di Casarano a pochi chilometri da Lecce si è consumata un’immane tragedia. Un neonato di 5 mesi è morto nella sua culla. I genitori hanno provato di tutto per rianimarlo.

