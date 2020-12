Salerno, Protezione Civile effettua sanificazione nei plessi degli edifici scolastici (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Durante la notte, i volontari della Protezione Civile del Comune di Salerno hanno proceduto alla sanificazione delle aree antistanti i plessi scolastici della zona orientale della città, da Sant’Eustachio all’Istituto Comprensivo Matteo Mari. Nel cronoprogramma è prevista, per oggi, la sanificazione delle aree antistanti le scuole presenti nei quartieri del centro cittadino. “Esprimo – ha detto il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli – un plauso per le squadre di volontari della Protezione Civile che, nonostante le critiche condizioni meteo, stanno lavorando senza sosta per permettere un sereno e sicuro ritorno a scuola”. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Durante la notte, i volontari delladel Comune dihanno proceduto alladelle aree antistanti idella zona orientale della città, da Sant’Eustachio all’Istituto Comprensivo Matteo Mari. Nel cronoprogramma è prevista, per oggi, ladelle aree antistanti le scuole presenti nei quartieri del centro cittadino. “Esprimo – ha detto il Sindaco diVincenzo Napoli – un plauso per le squadre di volontari dellache, nonostante le critiche condizioni meteo, stanno lavorando senza sosta per permettere un sereno e sicuro ritorno a scuola”. L'articolo proviene da ...

