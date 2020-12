Rita Dalla Chiesa, commozione in diretta: il ricordo è toccante (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rita Dalla Chiesa è tornata in tv dopo un po’ di tempo. E le sue parole hanno fatto commuovere tutti i telespettatori. Ecco cosa è successo. Rita Dalla Chiesa oggi è stata ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, il contenuto pomeridiano che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Leggi su youmovies (Di martedì 8 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è tornata in tv dopo un po’ di tempo. E le sue parole hanno fatto commuovere tutti i telespettatori. Ecco cosa è successo.oggi è stata ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, il contenuto pomeridiano che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai

zazoomblog : Rita Dalla Chiesa commozione in diretta: il ricordo è toccante - #Dalla #Chiesa #commozione #diretta: - vales_85 : RT @Florian54183560: Mi raccomando,non lasciamoci scoraggiare dalla situazione! Possiamo fare qualcosa di buono,anche da lontano... un amic… - NEWGROUPSRLS : Nuovo Articolo su - raffael22857987 : @MonicaSetta Pure a me é piaciuta l'intervista, adoro rita dalla chiesa, ma sinceramente mi ha stupito che la borto… - cinziacerino194 : Ma perché si intervista sempre Rita Dalla Chiesa come ex moglie di Frizzi e mai l'ultima moglie da lui molto amata… -