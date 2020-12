Riapertura scuole: orari differenziati, più mezzi e controlli anti assembramento. Documento Inail-Iss (Di martedì 8 dicembre 2020) In previsione della ripresa delle attività in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, l’Inail e l’Istituto superiore di sanità hanno elaborato un nuovo Documento tecnico che fornisce dati ed elementi utili per la riflessione sulle misure di contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus nelle attività che avvengono al di fuori degli edifici scolastici, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, che può rappresentare una rilevante occasione di contagio per gli studenti e, più in generale, per tutta la popolazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 dicembre 2020) In previsione della ripresa delle attività in presenza per tutte ledi ogni ordine e grado, l’e l’Istituto superiore di sanità hanno elaborato un nuovotecnico che fornisce dati ed elementi utili per la riflessione sulle misure di contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus nelle attività che avvengono al di fuori degli edifici scolastici, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, che può rappresentare una rilevante occasione di contagio per gli studenti e, più in generale, per tutta la popolazione. L'articolo .

