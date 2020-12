Real Madrid | i convocati di Zidane | torna Sergio Ramos

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 dicembre 2020) Il tecnico delZinedineha diramato la lista deiin vista della sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach Il tecnico delZinedineha diramato la lista deiin vista della sfida di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. La grande notizia è il ritorno del capitano, out per infortunio dallo scorso 21 novembre. ?? Our 21-man squad for the match against @borussia en! #RMUCL #Halapic.twitter.com/s9tcHZ2fJU —C.F. ???? (@en) December 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com