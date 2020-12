Pagine eletti e attivisti | il nuovo motore di ricerca di Rousseau aperto ai cittadini

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ciao a tutti, mi chiamo Luca Di Giuseppe e sono uno dei sei facilitatori regionali in Campania del Movimento 5 Stelle. Il mio compito è quello di confrontarmi con associazioni, comitati,che abbiano delle buone idee da far pervenire a chi ricopre incarichi istituzionali con il Movimento. Vi presento uno strumento che può aiutarci a metterci in contatto nel modo più veloce ed efficace possibile: si tratta di undipresente sulla nostra Piattaforma. Voglio rivolgermi prima a chi non conosce il funzionamento del Movimento 5 Stelle. Negli ultimi anni ci siamo dotati di una piattaforma digitale, denominata, che ci consente di svolgere tantissime attività: iniziative volte alla formazione dei nostri iscritti, votazioni su temi importanti che riguardano il Paese o ...