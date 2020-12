Monza, primo allenamento individuale per Balotelli (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ iniziata la nuova avventura calcistica di Mario Balotelli al Monza. Questa mattina è andato in scena il primo allenamento individuale dell’attaccante, che era fermo dal 9 marzo. A seguirlo, il preparatore atletico: corsa, scatti, cambi di direzione. Questo sarà il programma fino a che non riacquisterà la condizione per potersi unire ai compagni. Al Monza il giocatore classe 1990 ha ritrovato l’amico Kevin Prince Boateng con cui ha militato nel Milan. Al termine della seduta Balotelli gli ha dedicato una storia su Instagram che li ritraeva insieme in maglia rossonera e la seguente didascalia: “I fratelli non si perdono mai nel tempo! Torniamo presto, più vecchi ma più forti”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) E’ iniziata la nuova avventura calcistica di Marioal. Questa mattina è andato in scena ildell’attaccante, che era fermo dal 9 marzo. A seguirlo, il preparatore atletico: corsa, scatti, cambi di direzione. Questo sarà il programma fino a che non riacquisterà la condizione per potersi unire ai compagni. Alil giocatore classe 1990 ha ritrovato l’amico Kevin Prince Boateng con cui ha militato nel Milan. Al termine della sedutagli ha dedicato una storia su Instagram che li ritraeva insieme in maglia rossonera e la seguente didascalia: “I fratelli non si perdono mai nel tempo! Torniamo presto, più vecchi ma più forti”. SportFace.

