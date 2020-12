Mara Maionchi di nuovo nei panni di giudice (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo una pausa dove si è dedicata a fare la nonna, Mara Maionchi è pronta a tornare in televisione, sulla piattaforma Amazon Prime. Ancora una volta in un ruolo da giudice… “LOL – Chi ride è fuori” è nuovo show comico disponibile dal prossimo anno sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Lol (l’acronimo di Laughing out loud, tradotto dall’inglese “un sacco di risate”), usato nel gergo per sottolineare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 8 dicembre 2020) Dopo una pausa dove si è dedicata a fare la nonna,è pronta a tornare in televisione, sulla piattaforma Amazon Prime. Ancora una volta in un ruolo da… “LOL – Chi ride è fuori” èshow comico disponibile dal prossimo anno sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Lol (l’acronimo di Laughing out loud, tradotto dall’inglese “un sacco di risate”), usato nel gergo per sottolineare Articolo completo: dal blog SoloDonna

_catalessia : Ho scritto tre tweet di numero su questa puntata del GF e in tutti e tre c'è la parola 'coglioni'. Sono diventata M… - _ffrraanns : AAA CERCASI REACTION PIC DI -Suburra -Checco Zalone -Mara Maionchi Grazie mille vi voglio bene - suxior : Ogni tanto il toscanissimo figlio se ne esce con qualche milanesata, presa da me. Solo che, mentre a MI nessuno bat… - NazSer16 : @keziahmason1 @StalinZio Va che non si dice che siano stati gli alieni o Yeti o Mara maionchi. Semplicemente le di… - EnricoT21049066 : @EnricoLetta Ma come? Scarlett non ha funzionato? La prossima volta potreste provare con Mara Maionchi... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Maionchi Mara Maionchi di nuovo nei panni di giudice SoloDonna Mara Maionchi di nuovo nei panni di giudice

Dopo una pausa dove si è dedicata a fare la nonna, Mara Maionchi è pronta a tornare in televisione, sulla piattaforma Amazon Prime. Ancora ...

Scelti i 12 concorrenti della quarta edizione di X Factor 4

X Factor 4, ecco i giudici e le categorie: Under 25 divisa per uomini e donne. Presentati ufficialmente i quattro giudici e le quattro categorie di X Factor 4: a Mara Maionchi, El ...

Dopo una pausa dove si è dedicata a fare la nonna, Mara Maionchi è pronta a tornare in televisione, sulla piattaforma Amazon Prime. Ancora ...X Factor 4, ecco i giudici e le categorie: Under 25 divisa per uomini e donne. Presentati ufficialmente i quattro giudici e le quattro categorie di X Factor 4: a Mara Maionchi, El ...