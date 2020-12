Ma le multe nel Dpcm di Natale sono previste o no? Chiariamo la questione

(Di martedì 8 dicembre 2020) Facciamo il punto su una controversia scoppiata ieri riguardo il nuovoper le feste. Lein caso di violazione dei divieti di spostamento previsti per i giorni di, Santo Stefano e ...

MariaGiuliaDelf : RT @Camillamariani4: Ehm..il governo aveva 'dimenticato' di inserire le sanzioni nel dpcm, che fa già ridere, ma il capo gabinetto ha fatto… - globalistIT : - vogheraseitu : VOGHERA - Violazione norme anti-Covid: 10 mila euro di multe nel week end - Tommy_JP_91 : RT @Camillamariani4: Ehm..il governo aveva 'dimenticato' di inserire le sanzioni nel dpcm, che fa già ridere, ma il capo gabinetto ha fatto… - boia_er : RT @Camillamariani4: Ehm..il governo aveva 'dimenticato' di inserire le sanzioni nel dpcm, che fa già ridere, ma il capo gabinetto ha fatto… -

Ultime Notizie dalla rete : multe nel

La Libia é vittima di una sorta di "congiura internazionale" mirata a dividerla, per spartirsi le sue enormi risorse d'idrocarburi. La "guerra del pesce", la questione del golfo della Sirte sono stori ...Ieri una circolare del ministero dell'Interno precisava che le multe in caso di violazione dei divieti di spostamento previsti per i giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno sono già previste.