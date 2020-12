Lopalco: "Dopo Natale speriamo di mandare in soffitta il semaforo" (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - “Nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, (che mostravano nel loro complesso per i 21 indicatori una situazione prossima alla fascia arancione), abbiamo selezionato quei comuni la cui incidenza era 1,3 volte maggiore rispetto alla media regionale. Per il resto dei comuni che cadevano in province spiccatamente ‘gialle', abbiamo selezionato quelli (Altamura e Gravina, ndr) che avevano un'incidenza 2 volte maggiore quella regionale”. Lo ha spiegato in un post pubblicato sui social, l'epidemiologo e assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, che ha chiarito i contenuti dell'ordinanza firmata lunedì dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Purtroppo i famosi 21 indicatori non possono essere calcolati su base comunale e, per operare una distinzione su base comunale, abbiamo applicato un semplice parametro, ovvero il rapporto fra ... Leggi su agi (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - “Nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, (che mostravano nel loro complesso per i 21 indicatori una situazione prossima alla fascia arancione), abbiamo selezionato quei comuni la cui incidenza era 1,3 volte maggiore rispetto alla media regionale. Per il resto dei comuni che cadevano in province spiccatamente ‘gialle', abbiamo selezionato quelli (Altamura e Gravina, ndr) che avevano un'incidenza 2 volte maggiore quella regionale”. Lo ha spiegato in un post pubblicato sui social, l'epidemiologo e assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi, che ha chiarito i contenuti dell'ordinanza firmata lunedì dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Purtroppo i famosi 21 indicatori non possono essere calcolati su base comunale e, per operare una distinzione su base comunale, abbiamo applicato un semplice parametro, ovvero il rapporto fra ...

sulsitodisimone : Lopalco: 'Dopo Natale speriamo di mandare in soffitta il semaforo' - TSTARANTO : Covid in Puglia, Lopalco: «L’ondata è partita dopo e terminerà dopo» - LaGazzettaWeb : Covid in Puglia, Lopalco: «L’ondata è partita dopo e terminerà dopo» - Destradipopolo : #LOPALCO: “LE SCUOLE IN PUGLIA SONO UN FACILITATORE DI CONTAGI” “DOPO L’APERTURA DELLE SCUOLE L’INCREMENTO DEI CAS… - Teresafas : @IsaInghirami @ProfLopalco Finora Lopalco è stato obiettivo. Bisogna vedere che cosa farà con la scuola a gennaio,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lopalco Dopo Lopalco: "Dopo Natale speriamo di mandare in soffitta il semaforo" AGI - Agenzia Italia Lopalco: Spero dopo Natale semaforo virus in soffitta

Stampa“Nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, (che mostravano nel loro complesso per i 21 indicatori una situazione prossima alla fascia arancione),abbiamo selezionato quei comuni la cui in ...

Lopalco: "Dopo Natale speriamo di mandare in soffitta il semaforo"

L'epidemiologo e assessore regionale alla Sanità in Puglia: "Non mi ha mai convinto la scelta di dividere l'Italia in fasce di rischio" ...

Stampa“Nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani, (che mostravano nel loro complesso per i 21 indicatori una situazione prossima alla fascia arancione),abbiamo selezionato quei comuni la cui in ...L'epidemiologo e assessore regionale alla Sanità in Puglia: "Non mi ha mai convinto la scelta di dividere l'Italia in fasce di rischio" ...