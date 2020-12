Le azioni Mattel aumentano dopo i risultati ottimi del Q3

Leggi su invezz

(Di martedì 8 dicembre 2020) Le(NASDAQ: MAT) sono aumentate da 13,4 a 16 dollari dall’inizio di novembre e il prezzo attuale è di circa 15,9 dollari. JPMorgan e UBS hanno alzato il target di prezzo per leche la società ha registratomigliori del previsto nel terzo trimestre. Analisi fondamentale: le entrate totali sono aumentate del 10,1% nel Q3, Inc. è una multinazionale americana produttrice di giocattoli che vende prodotti in più di 150 Paesi. I marchi di giocattoli più popolari includono Fisher-Price, Barbie, Hot Wheels, Thomas & Friends, tra gli altri.è il secondo produttore di giocattoli al mondo in termini di entrate e l’azienda opera attraverso tre settori di business: Nord America, internazionale e ...