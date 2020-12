Laura Boldrini fa causa a Salvini per la campagna d’odio sulle “risorse boldriniane” (Di martedì 8 dicembre 2020) Laura Boldrini fa causa a Salvini e vuole un risarcimento danni. Tutto parte, spiega la deputata del Partito Democratico ed ex presidente della Camera quando nel 2013 la Lega decide di fare dei migranti il suo cavallo di battaglia. A diventarne il bersaglio, spiega la Boldrini in un’intervista al Corriere della Sera, è proprio lei. Con una campagna d’odio che culmina con lo slogan “risorse Boldriniane” nel 2015, fino ad arrivare ad oggi: «Ho intrapreso un’azione legale contro Matteo Salvini, una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento danni». Danni per cosa presidente Laura Boldrini? Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020)fae vuole un risarcimento danni. Tutto parte, spiega la deputata del Partito Democratico ed ex presidente della Camera quando nel 2013 la Lega decide di fare dei migranti il suo cavallo di battaglia. A diventarne il bersaglio, spiega lain un’intervista al Corriere della Sera, è proprio lei. Con unache culmina con lo sloganane” nel 2015, fino ad arrivare ad oggi: «Ho intrapreso un’azione legale contro Matteo, unacivile al tribunale di Milano per risarcimento danni». Danni per cosa presidente? Per una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una ...

L'ex presidente della Camera annuncia in un'intervista di aver chiesto i danni per la "campagna d'odio" scatenata nei suoi confronti dal leader della Lega ...

