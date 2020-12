La Serie C anche su Sky. Le partite previste domani e nel week end (Di martedì 8 dicembre 2020) Da mercoledì 9 dicembre le partite della Serie C saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view, anche su Sky. L’operazione consente agli appassionati di calcio di avere a disposizione un’ulteriore modalità per seguire le squadre di Lega Pro, che stanno riscuotendo un interesse crescente da parte del pubblico. Si inizia domani con tre gare, alle ore 15: Avellino-Bisceglie, Fermana-Arezzo e Piacenza-Novara e si proseguirà lungo tutto l’arco del campionato. La trasmissione è resa possibile dall’offerta di Lega Pro, che ha messo sul mercato - in via non esclusiva - i diritti audiovisivi a pagamento delle partite. Saranno disponibili non solo i match del campionato “regular season”, fino ad un massimo di 15 a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro da ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Da mercoledì 9 dicembre ledellaC saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view,su Sky. L’operazione consente agli appassionati di calcio di avere a disposizione un’ulteriore modalità per seguire le squadre di Lega Pro, che stanno riscuotendo un interesse crescente da parte del pubblico. Si iniziacon tre gare, alle ore 15: Avellino-Bisceglie, Fermana-Arezzo e Piacenza-Novara e si proseguirà lungo tutto l’arco del campionato. La trasmissione è resa possibile dall’offerta di Lega Pro, che ha messo sul mercato - in via non esclusiva - i diritti audiovisivi a pagamento delle. Saranno disponibili non solo i match del campionato “regular season”, fino ad un massimo di 15 a giornata, male, non trasmesse in chiaro da ...

