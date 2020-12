La guida come attivare il Cashback di Stato nell’app IO

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Finalmente l’app IO è pronta per la prima fase deldi, quella sperimentale battezzata Extradi Natale, ecco unaAnzitutto è necessario aggiornare l’applicazione IO, da Play Store o App Store a seconda del proprio smartphone. Dopodiché all’avvio viene mostrato un messaggioquello seguente. Un tocco su “Iniziamo” ed è subito possibile notare l’etichetta “Novità” a fianco di “”. Premendo sulla voce “” compare un riassunto delle modalità previste per ottenere il rimborso e selezionando “Attiva il” si è chiamati ad accettare la condizioni dell’iniziativa: essere maggiorenne, risiedere in Italia,ilsu metodi di pagamento in proprio ...