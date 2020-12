Impegno nella lotta ai cambiamenti climatici Brembo premiata con la doppia «A» (Di martedì 8 dicembre 2020) Brembo è stata premiata per la leadership nella sostenibilità d’impresa da Cdp (Carbon Disclosure Project), assicurandosi un posto nella prestigiosa «A List», stilata dall’organizzazione globale no-profit che supporta le aziende nella misurazione e gestione delle informazioni sul cambiamento climatico. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 8 dicembre 2020)è stataper la leadershipsostenibilità d’impresa da Cdp (Carbon Disclosure Project), assicurandosi un postoprestigiosa «A List», stilata dall’organizzazione globale no-profit che supporta le aziendemisurazione e gestione delle informazioni sul cambiamento climatico.

Ultime Notizie dalla rete : Impegno nella Impegno nella lotta ai cambiamenti climatici Brembo premiata con la doppia «A» L'Eco di Bergamo In strada giorno e notte: il lavoro senza sosta dei tanti volontari durante l'ondata di maltempo - Foto

Livorno, ben 14 le associazioni che hanno assicurato il presidio della città. L’ultimo turno fino a mezzanotte di domenica 6 dicembre: «Tagliati alberi e liberati scantinati» ...

Sergio Parisse nella formazione più forte del decennio

Sergio Parisse, storico capitano della Nazionale italiana di rugby con 142 caps in maglia azzurra tra il 2002 ed il 2019, è stato inserito dalla federazione internazionale nella formazione ideale del ...

