Il Mose non entra in funzione, l'acqua alta sommerge piazza San Marco e Venezia (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - Allarme acqua alta a Venezia: le forti piogge e il vento di bora hanno fatto salire la marea fino a un picco di 137 centimetri a Punta della Salute. piazza di San Marco e il nartece della Basilica (lo spazio posto fra le navate e la facciata principale della chiesa), sono stati completamente allagati. L'acqua ha completamente invaso la città visto che il Mose non era stato attivato nelle 48 ore precedenti alle luce delle previsioni che inizialmente davano un picco di 125cm. Il Procuratore della Basilica di San Marco ha parlato di "situazione terribile". Leggi su agi (Di martedì 8 dicembre 2020) AGI - Allarmea Venezia: le forti piogge e il vento di bora hanno fatto salire la marea fino a un picco di 137 centimetri a Punta della Salute.di Sane il nartece della Basilica (lo spazio posto fra le navate e la facciata principale della chiesa), sono stati completamente allagati. L'ha completamente invaso la città visto che ilnon era stato attivato nelle 48 ore precedenti alle luce delle previsioni che inizialmente davano un picco di 125cm. Il Procuratore della Basilica di Sanha parlato di "situazione terribile".

comunevenezia : ?? #AcquaAlta #Aggiornamento ?? Il Centro Previsione e Segnalazione Maree comunica che per oggi 8 dicembre è previst… - RaiNews : #Maltempo. Le paratoie del #Mose sono giù e l'acqua torna nelle calli di #Venezia - sole24ore : Acqua alta a Venezia, Mose non attivo. Il sindaco: «Previsto un massimo di marea di 145 centimetri»… - gemin_steven98 : RT @ilpost: A Venezia c’è l’acqua alta ma il Mose non si è attivato - ilpopolano : Blog Post: MOSE NON ATTIVO TORNA L'ACQUA ALTA - -